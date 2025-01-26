نشكركم على متابعتكم خبر شعرك مرآة صحتك: كيف يكشف عن أسرار جسمك؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 10:54 صباحاً -

متابعة- بتول ضوا

لطالما اعتُبر الشعر تاجًا للإنسان وزينةً له، لكنه في الواقع أكثر من ذلك بكثير. فشعرك يُعتبر مرآة تعكس صحتك العامة وحالة جسمك الداخلية. فالتغيرات التي تطرأ على مظهر شعرك، من تساقط أو تغير في اللون أو الملمس، قد تكون مؤشرات هامة لوجود مشاكل صحية تحتاج إلى الانتباه. يهدف هذا المقال إلى توضيح كيفية استخدام شعرك كدليل على صحتك، وما هي العلامات التي يجب الانتباه إليها.

يعتمد نمو الشعر الصحي على توفر العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات والمعادن في الجسم. أي نقص في هذه العناصر أو وجود خلل في وظائف الجسم قد يؤثر سلبًا على صحة الشعر ومظهره. فعلى سبيل المثال، نقص الحديد أو الزنك أو البيوتين قد يؤدي إلى تساقط الشعر أو ضعفه. كما أن بعض الأمراض الهرمونية أو المناعية قد تسبب تغيرات في نمو الشعر أو تساقطه.

تساقط الشعر: يُعتبر تساقط الشعر بكميات معتدلة أمرًا طبيعيًا، حيث يفقد الشخص حوالي 50-100 شعرة يوميًا. لكن التساقط المفرط أو المفاجئ قد يكون علامة على:

نقص الحديد: يُعتبر نقص الحديد من أكثر الأسباب شيوعًا لتساقط الشعر، خاصةً لدى النساء.

اضطرابات الغدة الدرقية: سواء كانت زيادة في نشاط الغدة أو قصورًا فيها، فإنها قد تؤثر على نمو الشعر وتسبب تساقطه.

التوتر والإجهاد: يمكن أن يؤدي التوتر الشديد إلى تساقط الشعر المؤقت (تساقط الشعر الكربي).

بعض الأمراض المناعية: مثل الثعلبة.

نقص الفيتامينات والمعادن: مثل الزنك والبيوتين وفيتامين د.

تغير لون الشعر: قد يشير تغير لون الشعر إلى:

نقص النحاس: قد يؤدي نقص النحاس إلى شيب الشعر المبكر.

مشاكل الغدة الدرقية: قد تؤثر على إنتاج الميلانين، الصبغة المسؤولة عن لون الشعر.

جفاف الشعر وتقصفه: قد يكون ناتجًا عن:

نقص الأحماض الدهنية الأساسية.

التعرض المفرط للحرارة والمواد الكيميائية.

نقص الترطيب.

قشرة الرأس: قد تشير إلى:

جفاف فروة الرأس.

التهاب الجلد الدهني.

الإجهاد.

بعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية والإكزيما.

شعر خشن وباهت: قد يدل على:

نقص البروتين.

نقص الفيتامينات والمعادن.

إذا لاحظت أي تغيرات ملحوظة في شعرك، من المهم استشارة الطبيب أو أخصائي الجلدية لتحديد السبب الكامن وراء هذه التغيرات. قد يطلب الطبيب إجراء بعض الفحوصات الطبية، مثل فحص الدم أو فحص الغدة الدرقية، لتحديد ما إذا كان هناك أي مشاكل صحية تحتاج إلى علاج.