الدوري الهولندي (20): الكمار يستضيف سبارتا روتردام

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 10:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الأحد، فورتانا سيتارد وزفوله الساعة 14:15 بتوقيت مكة المكرمة في الجولة العشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم، ويلعب لحساب الجولة ذاتها فالفيك مع فيليم الساعة 16:30، والكمار مع سبارتا روتردام الساعة 18:45.

النتائج المسجلة في الجولة (20)

هيراكليس × أوتريخت 1-1

آيندهوفن × ناك بريدا 3-2

غرونينغن × هيرينفين 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- آيندهوفن: 49 نقطة

2- أجاكس أمستردام: 45 نقطة

3- أوتريخت: 41 نقطة

4- فينورد روتردام: 36 نقطة

5- أنشخيده: 34 نقطة

6- الكمار: 34 نقطة