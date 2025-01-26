نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الهولندي (20): الكمار يستضيف سبارتا روتردام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 10:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي اليوم، الأحد، فورتانا سيتارد وزفوله الساعة 14:15 بتوقيت مكة المكرمة في الجولة العشرين من الدوري الهولندي بكرة القدم، ويلعب لحساب الجولة ذاتها فالفيك مع فيليم الساعة 16:30، والكمار مع سبارتا روتردام الساعة 18:45.
النتائج المسجلة في الجولة (20)
هيراكليس × أوتريخت 1-1
آيندهوفن × ناك بريدا 3-2
غرونينغن × هيرينفين 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- آيندهوفن: 49 نقطة
2- أجاكس أمستردام: 45 نقطة
3- أوتريخت: 41 نقطة
4- فينورد روتردام: 36 نقطة
5- أنشخيده: 34 نقطة
6- الكمار: 34 نقطة