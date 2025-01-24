روبوت الدردشة الخاص بشركة “ميتا” لا يعترف بترامب كرئيس.. حالة طوارئ في “ميتا”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 10:54 مساءً - أفاد مصدر مطلع لوكالة “رويترز” أن عدم قدرة روبوت الدردشة التابع لشركة “ميتا” على التعرف على الرئيس الحالي للولايات المتحدة أدى إلى إعلان حالة طوارئ داخل الشركة، حيث يتم التعامل مع هذه المسألة بشكل عاجل لإصلاحها في أسرع وقت ممكن.

تم تنصيب الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة يوم الاثنين، ليحل محل الديمقراطي جو بايدن، لكن روبوت الدردشة الخاص بـ “ميتا”، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، استمر في الإشارة إلى بايدن كرئيس حتى يوم الخميس، وهو ما أكده المصدر ونتائج اختبار “رويترز” للخدمة.

عندما استفسرت “رويترز” يوم الخميس عن اسم الرئيس، أجاب الروبوت قائلاً: “الرئيس الحالي للولايات المتحدة هو جو بايدن. ومع ذلك، وفقاً لأحدث المعلومات المتاحة، أدى دونالد ترامب اليمين رئيساً في 20 يناير 2025”.

وأوضح المصدر المطلع على سير العمل أن هذه المشكلة دفعت “ميتا” إلى بدء عملية طارئة تُستخدم لحل المشكلات العاجلة في خدماتها، والمعروفة داخل الشركة باسم “إس.إي.في”.

وردّ المتحدث باسم “ميتا” دانيال روبرتس على طلب التعليق بالقول: “يعلم الجميع أن رئيس الولايات المتحدة هو دونالد ترامب، وكل أنظمة الذكاء الاصطناعي لدينا يجب أن تعكس ذلك”.