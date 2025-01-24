الجلوكوما: خطر صامت يهدد بصرك .. تعرف على أعراضه وكيفية الوقاية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 07:58 مساءً - الجلوكوما هو مرض خطير يصيب العين ويؤدي تدريجيًا إلى فقدان البصر إذا لم يتم علاجه. يُعرف بالـ”لص الصامت” لأنه غالبًا ما لا يظهر أي أعراض في مراحله المبكرة. في هذا المقال، سنتعرف على أهم أعراض الجلوكوما وكيفية الوقاية منها.

أعراض الجلوكوما:

فقدان الرؤية الجانبية: يعتبر هذا العرض من أبرز علامات الجلوكوما، حيث يبدأ المريض بفقدان جزء من مجال رؤيته.

رؤية هالات حول الأضواء: خاصة في الإضاءة الخافتة.

عدم وضوح الرؤية: قد يشعر المريض بصعوبة في الرؤية بوضوح أو ظهور ضبابية في الرؤية.

صداع متكرر: خاصة حول العينين.

ألم في العين: خاصة في حالات الجلوكوما الحادة.

أسباب الجلوكوما:

ارتفاع ضغط العين: هو السبب الرئيسي للإصابة بالجلوكوما.

تلف العصب البصري: يؤدي ارتفاع الضغط إلى تلف العصب البصري تدريجيًا.

العوامل الوراثية: تلعب الوراثة دورًا هامًا في الإصابة بالجلوكوما.

أمراض أخرى: مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

عوامل الخطر:

التقدم في العمر: يزداد خطر الإصابة بالجلوكوما مع تقدم العمر.

تاريخ عائلي من الجلوكوما: الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الجلوكوما هم أكثر عرضة للإصابة.

ارتفاع ضغط الدم: يزيد من الضغط على العصب البصري.

السكري: يزيد من خطر الإصابة بالعديد من أمراض العيون، بما في ذلك الجلوكوما.

كيف تحمي عينيك من الجلوكوما؟

الفحوصات المنتظمة: يجب إجراء فحوصات عيون شاملة بشكل دوري، خاصة للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر.

العلاج المبكر: إذا تم تشخيص الجلوكوما في وقت مبكر، يمكن السيطرة عليها وعلاجها بفعالية.

العادات الصحية: اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين: التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك الجلوكوما.