الدوري العماني (12): الشباب يلاقي الخابورة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستكمل اليوم، الجمعة، مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري العماني بكرة القدم حيث يلعب عبري مع السيب الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، والشباب مع الخابورة الساعة 18:30.

النتائج المسجلة في الجولة (12)

صور × بهلاء 0-3

صحم × عمان 0-1

النصر × النهضة 0-2

الرستاق × صحار 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- السيب: 33 نقطة

2- النهضة: 29 نقطة

3- عمان: 24 نقطة

4- بهلاء: 18 نقطة