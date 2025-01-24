نشكركم على متابعتكم خبر الدوري العماني (12): الشباب يلاقي الخابورة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستكمل اليوم، الجمعة، مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري العماني بكرة القدم حيث يلعب عبري مع السيب الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، والشباب مع الخابورة الساعة 18:30.
النتائج المسجلة في الجولة (12)
صور × بهلاء 0-3
صحم × عمان 0-1
النصر × النهضة 0-2
الرستاق × صحار 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- السيب: 33 نقطة
2- النهضة: 29 نقطة
3- عمان: 24 نقطة
4- بهلاء: 18 نقطة