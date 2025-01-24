اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الدوري العماني (12): الشباب يلاقي الخابورة

0 نشر
0 تبليغ

الدوري العماني (12): الشباب يلاقي الخابورة

نشكركم على متابعتكم خبر الدوري العماني (12): الشباب يلاقي الخابورة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستكمل اليوم، الجمعة، مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري العماني بكرة القدم حيث يلعب عبري مع السيب الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، والشباب مع الخابورة الساعة 18:30.

النتائج المسجلة في الجولة (12)
صور × بهلاء 0-3
صحم × عمان 0-1
النصر × النهضة 0-2
الرستاق × صحار 1-1

ترتيب فرق المقدمة
1- السيب: 33 نقطة
2- النهضة: 29 نقطة
3- عمان: 24 نقطة
4- بهلاء: 18 نقطة

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا