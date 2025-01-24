رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 24 يناير 2025 12:32 مساءً - قدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73.

يطيب لى فى هذه المناسبة الغالية على قلب الشعب المصري العظيم - في ذكرى عيد الشرطة المصرية الـ 73 - أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن كل أسرة جامعة حلوان بأصدق التهاني القلبية في يوم العزة والفخر بعيد الشرطة.

فالشرطة المصرية قدمت أروع صور الفداء والتضحية، وارتوت أرض مصر بدماء شهدائها الأبرار، الذين جاهدوا مع الجيش العظيم - حماة الوطن والحدود - للحفاظ على كل شبر من الأرض طاهراً نقياً.

أسأل الله عز وجل أن يحفظ فخامتكم، ويرعاكم، ويسدد خطاكم على طريق الخير والحق في ظل قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية، موجهاً تحية إعزاز وتقدير لكافة رجال الشرطة في عيدهم، مشيداً بدورهم الوطني في حماية الوطن وحفظ الأمن.

ووجه تحية إجلال لأرواح الشهداء الذين بذلوا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم من أجل أن تنعم مصر بالأمن والسلام والاستقرار.