ديكو: نيمار لن يعود إلى برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 12:56 مساءً - تحدث ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، عن إمكانية عودة نيمار جونيور لصفوف النادي الكتالوني، خلال الفترة المقبلة.

وتشير تقارير صحفية عديدة، إلى أن نيمار طلب الرحيل عن الهلال السعودي بعد عدم قيده في القائمة المحلية، وأنه بات قريباً من العودة لنادي سانتوس البرازيلي.

وقال ديكو خلال تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “عودة نيمار إلى برشلونة كانت دائماً فكرة بعيدة جداً. منذ انتقاله إلى السعودية. كنا ندرك أنه لاعب مكلف للغاية، خصوصاً من ناحية قواعد اللعب المالي النظيف”.

وأضاف: “في أفضل حالاته، نيمار هو واحد من أفضل لاعبي العالم. لا يزال كذلك وسيظل دائماً. إنه مرحب به في أي نادٍ في العالم”.

وكشف: “لا يمكن استبعاد صفقة تتعلق به أبداً، لكن في الوقت الحالي أراه أقرب للعودة إلى البرازيل”.

وختم: “الأهم هو أن يعود نيمار للعب. هذا سيجلب له السعادة وللآخرين أيضاً. بصراحة، لا أعرف ما الذي سيفعله، لكن الأهم هو أن يكون سعيداً”.