السفير سامح شكري وزير الخارجية السابق يتقلد وسام الصليب الأعظم لمكاريوس الثالث

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يناير 2025 08:33 مساءً - بناء على دعوة من الحكومة القبرصية، أجرى السيد السفير/ سامح شكري، وزير خارجية مصر السابق زيارة إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، وذلك بمناسبة منح سيادته وسام الصليب الأعظم لمكاريوس الثالث، تقديرًا للجهود التي بذلها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مدار فترة تولي سيادته منصبه كوزير للخارجية.

قام السيد "نيكوس خريستودوليدس" رئيس جمهورية قبرص اليوم بتقليد السيد وزير الخارجية السابق وسام الصليب الأعظم لمكاريوس الثالث، وذلك في قصر الرئاسة القبرصي، وقد شملت مراسم تقليد سيادته الوسام لقاء مع الرئيس "خريستودوليدس"، أكد خلاله الرئيس القبرصي تقديره العميق لجهود سيادته الدؤوبة التي بذلها لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، وتعزيزها في مختلف المجالات، وهو ما يعكس الروابط التاريخية التي تربط بين البلدين.

من جانبه، أعرب السيد السفير/ سامح شكري، وزير خارجية مصر السابق، عن شكره للرئيس القبرصي وامتنانه للتقدير الذي منحته قبرص بتقليد سيادته وسام الصليب الأعظم لمكاريوس الثالث، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تجمع الدولتين والشعبين الشقيقين، متمنيًا المزيد من التقدم والازدهار للبلدين الصديقين.

هذا، وقد ألقى السيد وزير خارجية مصر السابق اليوم محاضرة بالأكاديمية الدبلوماسية القبرصية، حضرها د. كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، وكافة أعضاء السلك الدبلوماسي القبرصي، كما حضرها مجموعة من سفراء قبرص السابقين في مصر، تناولت التطور الذي شهدته العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص على كافة الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، كما تطرق سيادته للمستجدات التي تشهدها حاليًا منطقة الشرق الأوسط، ورؤية سيادته إزاءها.