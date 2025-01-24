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رئيس اتحاد المقاوليين الفلسطينيين يرد على كذبة احتكار شركة مصرية إدخال الكرفانات إلى غزة

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رئيس اتحاد المقاوليين الفلسطينيين يرد على كذبة احتكار شركة مصرية إدخال الكرفانات إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يناير 2025 10:31 مساءً - كشف المهندس سهيل السقا، رئيس اتحاد المقاوليين الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، عن حقيقة الاخبار المتداولة حول احتكار شركة مصرية إدخال الكرفانات إلى قطاع غزة.

 

وقال السقا في توضيح صادر عن مكتبه: "لقد تابعت ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الإجتماعي من أن شركه ابناء سيناء تمنع ادخال الكرفانات الا من خلالها، وقمنا بالتواصل مع الشركة وتم التأكيد علي أن هذا كلام عار عن الصحه، وليس له أساس من الصحة".

 

وكشف السقا عن "ترتيبات تجري لتنظيم العلاقه المستقبلية مع اتحاد المقاولين ومجموعة أبناء سيناء للمرحله القادمة، بما يخدم مصلحة جميع المقاولين وأهلنا في غزة".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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