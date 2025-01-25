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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد ​كارلو أنشيلوتي​ بلاعب ​ريال مدريد​، ​فيديريكو فالفيردي​، واصفًا إياه بأنه "الأكثر اكتمالًا في العالم". وأثبت فالفيردي قدرته على اللعب في عدة مراكز، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في تشكيلة ريال مدريد. وتألق الأوروغوياني في مركز الظهير الأيمن دفع المدرب الإيطالي للإشادة بمرونته وتعدد مهاراته.

أنشيلوتي: فالفيردي اللاعب الأكثر اكتمالًا في العالم

وأضاف المدرب الإيطالي: "أحاول وضعه في أفضل مركز ممكن، إن كانت الحاجة إليه أكبر في مركز الظهير الأيمن سيلعب هناك، وإن كنا نحتاجه في خط وسط الملعب فسندفع به، هو لا يطلب مركزًا بعينه أبدًا وهذه ميزة".