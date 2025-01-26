الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة يتفقد مستشفى سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 09:32 صباحاً - الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يوصي بتحويل المتسببين في تأخير طلب المستلزمات بمستشفى سيدي غازي للتحقيق

الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يوجه يتفعيل جميع التخصصات بالعيادات المسائية بمستشفى سيدي غازي

الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مكتب صحة سيدي غازي ويتخذ إجراءات فورية لتوفبر جهاز تحاليل

الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة يوفر جهاز قياس ضغط لقسم الاستقبال أثناء المرور على وحدة طب اسرة الاتحاد بكفر الشيخ

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني استهدفت محافظة كفر الشيخ، وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على إدارة سيدي غازي الصحية، حيث تفقد الفريق مستشفى سيدي غازي، ومكتب صحة سيدي غازي، ووحدة طب أسرة الاتحاد، وذلك لرصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الفريق بدأ جولته بتفقد مستشفى سيدي غازي، حيث تفقد جميع الأقسام، وأثناء المرور على المعمل تلاحظ توقف خدمة تحليل غازات الدم لعدم توافر المستلزمات الخاصه به، وتم التواصل مع الوزارة والمديرية لسرعة توفير النواقص من المستلزمات في اسرع وقت، كما تلاحظ تدوين بيانات المرضى بالملفات بطريقة خاطئة، فتم تدريب الفريق الطبي أثناء المرور، على أساسيات ومعايير التسجيل الطبي، وتم التوصل مع المديرية لعمل تدريب للفريق الطبي والمتابعة .

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تلاحظ وجود بعض الأجهزة غير مستخدمة، ومنها جهاز التراساوند بقسم التعقيم، وجهاز كاربو بعيادة الجلدية، وجميع أجهزة معمل الأسنان، وذلك لعدم توافر المستلزمات الخاصة بهم، وتقاعس المسئول عن طلب المستلزمات، وتم التواصل مع المديرية وتم تحويل المتسببين في عدم طلب المستلزمات للتحقيق، والتوجيه بضرورة توفير تلك المستلزمات لتفعيل الاجهزة والاستفادة القصوى منها.

لفت «عبدالغفار» إلى أنه تلاحظ عدم تفعيل العيادات المسائية في تخصصات الباطنة والأطفال والعظام والجراحة، والمفعل فقط بالفترة المسائية الأسنان، والعلاج الطبيعي، وتم التوجيه بتفعيل جميع التخصصات في العيادات المسائية لاستيعاب جميع الحالات المترددة علي المستشفى، كما تم التواصل مع المديرية وتحويل مسئول مركز المعلومات إلى التحقيق، لإدلائه ببيانات وإحصائيات غير صحيحة، وتم التوجيه بتفعيل الدور الاشرافي من المديرية.

ونوه «عبدالغفار» إلى أنه في ختام الجوله التفقدية بالمستشفى تلاحظ ضعف التردد على قسم الأسنان وعدم وجود خدمة علاج جذور او تركيبات متحركة رغم وجود معمل، وفنيين معمل أسنان، ومعمل التركيبات مجهز منذ 2017 ولا يوجد به مواد ومستلزمات، ولا يوجد به حالات تردد، وتم التواصل مع المديرية لسرعة تفعيل تلك الخدمات بعيادة الأسنان .

واستطرد «عبدالغفار» أن الفريق واصل جولته في إدارة سيدي غازي الصحية بالمرور على مكتب صحة سيدي غازي، وتبين أثناء المرور عدم وجود جهاز تحاليل "كيميا الدم" لعمل التحاليل الدورية للسيدات الحوامل، وتم التواصل مع المديرية أثناء المرور وتم إرسال مندوب من قبل مدير الإدارة الصحية، وإستلام جهاز للوحدة وتم تشغيل الخدمة.

وتابع «عبدالغفار» أنه تلاحظ تحويل عينات الغدة من الوحدات الفرعية إلى مكتب الصحة عن طريق أسر المواليد، وليس عن طريق مندوب من الوحده أو الإدارة، وتم التواصل مع المديرية وتحويل المتسببين في هذه الواقعة للتحقيق، كما تلاحظ عدم التزام الفريق الطبي بالفئة المستهدفة الخاصة بمبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وتم تدريب الفريق الطبي أثناء المرور وتوجيه الإدارة الصحية بالمتابعة الدورية.

وأوضح «عبدالغفار» أن الفريق اختتم جولته في إدارة سيدي غازي الصحية، بالمرور على "وحدة طب اسرة الاتحاد" وتلاحظ أثناء المرور تعطل جهاز الضغط بقسم الاستقبال، وتم التواصل مع المديرية وتوفير جهاز أخر أثناء المرور، كما تلاحظ تعطل منظم أسطوانة الأكسجين بغرفة الاستقبال والطوارئ، وتم التواصل مع المديرية لضرورة توفير منظم آخر، لتغطية الاحتياجات ،

وأضاف «عبدالغفار» أن تلاحظ تدوين البيانات غير كاملة بملفات المرضى، وتم التنسيق مع المديرية والتوجيه بتدريب الفريق الطبي على أساسيات التسجيل الطبي والمتابعة الدورية، كما تلاحظ عدم توافر بعض المستلزمات بعيادة الأسنان، وتم التواصل مع المديرية واتخاذ إجراءات فورية لإمداد الوحدة بالنواقص من المستلزمات من خلال هيئة الشراء الموحد وجاري عمليه التوريد.

وذكر «عبدالغفار» أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وقطاع الرعاية الاساسية، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.