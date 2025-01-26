الرياضة

بعد العش وجراديشار.. الأهلي يسعى للتعاقد مع صفقتين جديدتين خلال الميركاتو الشتوي

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بعد العش وجراديشار.. الأهلي يسعى للتعاقد مع صفقتين جديدتين خلال الميركاتو الشتوي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي كريم حسن شحاته أن إدارة النادي الأهلي تسعى لحسم صفقتين خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية  بعد التعاقد مع مصطفى العش وجراديشار.

الأهلي يسعى للتعاقد مع صفقتين جديدتين

وأضاف كريم حسن شحاته خلال تصريحات ببرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة أن إدارة الأهلي تسعى لضم لاعب أجنبي بالإضافة لصفقة محلية من داخل الدوري المصري.

وأوضح كريم حسن شحاته أن أحمد حسام مدافع نادي الجونة ضمن إهتمامات النادي الأهلي لضمع لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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