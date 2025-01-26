العالم اليوم - تقارير: إصابة 5 أشخاص بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 يناير 2025 09:25 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام لبنانية ومصادر أمنية، الأحد، أن 5 أشخاص أصيبوا بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان أثناء محاولة سكان العودة للمنطقة.

وأضافت أن الواقعة حدثت في بلدة كفركلا في اليوم، الذي كان محددا في البداية لانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار.

لكن الجيش الإسرائيلي أمر آلاف النازحين اللبنانيين بعدم العودة إلى قرى قريبة من الحدود حتى إشعار آخر.

وذكرت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، أنها تعتزم إبقاء قواتها في جنوب لبنان لما بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحابها دون أن تذكر فترة استمرار وجود القوات في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحرى بشأن واقعة، الأحد.