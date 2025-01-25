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أحمد جودة - القاهرة -



علق الإعلامي الرياضي ميشيل سعد، على انتقال النجم المصري عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ميشيل سعد: صفقة عمر مرموش ستكون "إنقاذ" لجوارديولا مع السيتي

وقال سعد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "صفقة انتقال مرموش للسيتي أحدثت ضجة في انجلترا والصحف الإنجليزية ركزت على الفرعون المصري وأكدت بأنه سيكون إنقاذ موسم جوارديولا".

وأضاف: "مرموش من المتوقع أن لا يبدأ أساسي مع السيتي أمام تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي ومن وجهة نظري هو بحاجة إلى وقت للتأقلم مع السيتي".

