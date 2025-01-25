الرياضة

ميشيل سعد: صفقة عمر مرموش ستكون "إنقاذ" لجوارديولا مع السيتي

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ميشيل سعد: صفقة عمر مرموش ستكون "إنقاذ" لجوارديولا مع السيتي

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أحمد جودة - القاهرة -  


علق الإعلامي الرياضي ميشيل سعد، على انتقال النجم المصري عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ميشيل سعد: صفقة عمر مرموش ستكون "إنقاذ" لجوارديولا مع السيتي

وقال سعد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "صفقة انتقال مرموش للسيتي أحدثت ضجة في انجلترا والصحف الإنجليزية ركزت على الفرعون المصري وأكدت بأنه سيكون إنقاذ موسم جوارديولا".

وأضاف: "مرموش من المتوقع أن لا يبدأ أساسي مع السيتي أمام تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي ومن وجهة نظري هو بحاجة إلى وقت للتأقلم مع السيتي".
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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