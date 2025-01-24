الجبهة الوطنية يعقد سلسلة لقاءات لمناقشة لائحته الأساسية والهيكل التنظيمي وآليات عمل اللجان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يناير 2025 11:37 مساءً - في إطار الجهود المتواصلة لحزب الجبهة الوطنية – تحت التأسيس - لترسيخ قواعده التنظيمية وترسيخ مبادئ الشفافية والتنظيم ..عقد د.عاصم الجزار رئيس الهيئة التأسيسية للحزب ووكيل المؤسسين، سلسلة من اللقاءات مع أعضاء الهيئة التأسيسية ، تم خلالها مناقشة لائحة النظام الأساسي حيث تم إشراك قامات ورموز قانونية لضمان أن تشمل اللائحة مبادئ الحزب ورؤيته وأهدافه .. كما تم مناقشة تصور الهيكل التنظيمي وكذلك المجلس الاستشاري وأعضاءه والمهام المنوطة به.

وأضاف د. عاصم الجزار أنه تم مناقشة تشكيل وآليات عمل اللجان المختلفة بهدف تعزيز كفاءتها وضمان تحقيق أهداف الحزب حيث تم مناقشة آلية اختيار القيادات الحزبية وتشكيل لجنة قيادية للمفاضلة بين تلك القيادات وفقا للكفاءة إضافة إلى عمل لجنة التظلمات لضمان ممارسة ديمقراطية في اتخاذ القرار .

كما تناولت اللقاءات مناقشة عمل لجنة التقييم والمتابعة لتقوم بمراجعة أنشطة وأداء الحزب وأيضا تقييم أداء القيادات الحزبية الشعبية ومرشحي الحزب وفقا لما قدموه من رؤية وخطة عمل وذلك بهدف تعزيز كفاءة الأداء وتقديم التوصيات اللازمة.