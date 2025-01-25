هالاند: عمر مرموش لاعب مميز ويمتلك مهارات خاصة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يناير 2025 10:31 مساءً -

علق النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على الظهور الأول للدولي المصري عمر مرموش مع السيتيزنز، مشيدًا بمهاراته الخاصة.

وشارك هالاد ومرموش معا في فوز فريق مانشستر سيتي على نظيره تشيلسي بنتيجة 3-1 ، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

وقال هالاند في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "يمكنك أن ترى أنه يمتلك شيئًا مميزًا، وهناك سبب وراء شراء مانشستر سيتي له، لقد انضم مباشرة إلى الفريق، ويتعين علينا التعرف عليه في أسرع وقت ممكن، ومنحه الثقة، وسوف يكون لاعبًا رائعًا بالنسبة لنا".

وواصل: "لقد قدم أداءً مذهلاً في النصف الأول من الموسم مع فرانكفورت، ونأمل أن يقدم نفس الأداء مع مانشستر سيتي الآن في النصف الثاني".

مان سيتي ضد تشيلسي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على نظيره تشيلسي بنتيجة 3-1 ، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

وجاء الهدف الأول لتشيلسي عبر اللاعب مادويكي في الدقيقة الثالثة من هجمة مرتدة للبلوز ليضعها بسهولة في الشباك، بعد خطأ فادح من الأوزبكي عبد القادر خوسانوف مدافع السيتي في أول مباراة له.

وتعادل للسيتي الكرواتي جوسكو جفارديول مدافع الفريق من متابعة جيدة أمام المرمى في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وجاء نجمنا المصري عمر مرموش المنضم حديثا إلى صفوف مانشستر سيتي في التشكيل الأساسي للفريق، وشهد الشوط الأول تأقه اللافت إذ هدد مرمى البلوز مبكرا في الدقيقة الثانية، فيما سجل هدفا في الدقيقة 34 وتم إلغاءه بداعي التسلل، قبل أن يخرج في الدقيقة 74 ويشارك بدلا منه كيفين دي بروين.

وفي الشوط الثاني، استغل إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي خروج سانشيز حارس تشيلسي من مرماه، ليسجل هدفًا مميزًا في الدقيقة 68، قبل أن يضيف فيل فودين الثالث في الدقيقة 87 لينتهي اللقاء لصالح السيتي 3-1.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:حراسة المرمى: إيديرسون- الدفاع: خوسانوف، جفارديول، أكانجي،- الوسط: نونيس، كوفاسيتش، جوندوجان، برناردو سيلفا- الهجوم: عمر مرموش، هالاند، فودين.

وبهذه النتيجة، ارتقى مانشستر سيتي للمركز الرابع برصيد 41 نقطة، فيما يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 40 نقطة.

مان سيتي ضد تشيلسي

وعزز مانشستر سيتي صفوفه بالتعاقد مع عمر مرموش رسميا الخميس الماضي لمدة 4 سنوات ونصف مقبلة، قادمًا من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة بلغت 80 مليون يورو كأغلى لاعب عربي في التاريخ، وشارك بعدها النجم المصري مباشرة في التدريبات الجماعية وظهر بمستوي جيد وسجل هدفًا في المران بعد مراوغة للدفاع والتسديد في الشباك.