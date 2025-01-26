نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (17): الأهلي يستقبل الرياض على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، الأحد، ثلاث مباريات لحساب الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب التعاون مع العروبة الساعة 18:20 بتوقيت مكة المكرمة، والأهلي مع الرياض الساعة 18:45، والنصر مع الفتح الساعة 20:00.
النتائج المسجلة في الجولة (17)
الخلود × الرائد 2-1
الوحدة × الاتفاق 2-2
الأخدود × الحليج- تأجلت
ترتيب فرق المقدمة
1- الهلال: 43 نقطة
2- الاتحاد: 43 نقطة
3- القادسية: 34 نقطة
4- النصر: 32 نقطة
5- الأهلي: 29 نقطة