دوري روشن السعودي (17): الأهلي يستقبل الرياض

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الأحد، ثلاث مباريات لحساب الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب التعاون مع العروبة الساعة 18:20 بتوقيت مكة المكرمة، والأهلي مع الرياض الساعة 18:45، والنصر مع الفتح الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (17)

الخلود × الرائد 2-1

الوحدة × الاتفاق 2-2

الأخدود × الحليج- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة

1- الهلال: 43 نقطة

2- الاتحاد: 43 نقطة

3- القادسية: 34 نقطة

4- النصر: 32 نقطة

5- الأهلي: 29 نقطة