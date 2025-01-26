العالم اليوم - ترامب يدعو مصر والأردن لاستقبال مزيد من الفلسطينيين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 يناير 2025 06:25 صباحاً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت حرب إسرائيل ضد حركة حماس في وضع إنساني صعب بالإضافة إلى مقتل عشرات الآلاف.

وعندما سُئل عما إذا كان هذا اقتراحا مؤقتا أو طويل الأجل، قال ترامب: "يمكن أن يكون هذا أو ذاك".

كانت واشنطن قالت العام الماضي إنها تعارض النزوح القسري للفلسطينيين.

وعلى مدى أشهر أثارت منظمات حقوقية ووكالات إنسانية مخاوف بشأن الوضع في غزة بعد أن تسببت الحرب في نزوح سكان القطاع بأكملهم تقريبا وأدت إلى أزمة غذائية.

وتعرضت واشنطن لانتقادات أيضا بسبب دعمها لإسرائيل، لكنها واصلت تقديم الدعم لحليفتها قائلة إنها تساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد جماعات مدعومة من إيران مثل حماس في غزة وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.

وقال ترامب عن اتصاله، السبت، مع العاهل الأردني الملك عبد الله: "قلت له إنني أود منك أن تستقبل المزيد لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية. أود منه أن يستقبل أشخاصا".

وأضاف: "أود أن تستقبل مصر أشخاصا أيضا"، مضيفا أنه سيتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم.

وقال الرئيس الأميركي: "نتحدث عن مليون ونصف شخص، ونقوم بتطهير المنطقة (التي عصفت بها الحرب) برمتها".

وكان عدد سكان قطاع غزة قبل الحرب نحو 2.3 مليون نسمة.

وقال ترامب: "إنه مكان مدمر حرفيا، تقريبا كل شيء مدمر والناس يموتون هناك لذلك أفضل المشاركة مع بعض الدول العربية وبناء سكن في موقع مختلف حيث يمكنهم العيش في سلام من أجل التغيير".

وشنت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة بعد هجوم حماس على بلدات إسرائيلية في 7 أكتوبر 2023 والذي أسفر وفقا لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى غزة.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أدت إلى مقتل ما يزيد على 47 ألف فلسطيني. ولقي أكثر من 400 جندي إسرائيلي حتفهم في القتال في غزة.