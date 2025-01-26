نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري (10): الأهلي يستضيف بيراميدز على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأحد، أربع مباريات في افتتاح مباريات المرحلة العاشرة من الدوري المصري بكرة القدم، حيث يلتقي الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وطلائع الجيش مع فاركو بنفس التوقيت، والأهلي مع بيراميدز الساعة 20:00، وغزل المحلة مع سيراميكا بنفس التوقيت.
ترتيب فرق المقدمة
1- بيراميدز: 20 نقطة
2- الأهلي: 19 نقطة
3- الزمالك: 17 نقطة
4- سيراميكا: 16 نقطة
5- المصري البورسعيدي:15 نقطة