الدوري المصري (10): الأهلي يستضيف بيراميدز

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، أربع مباريات في افتتاح مباريات المرحلة العاشرة من الدوري المصري بكرة القدم، حيث يلتقي الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وطلائع الجيش مع فاركو بنفس التوقيت، والأهلي مع بيراميدز الساعة 20:00، وغزل المحلة مع سيراميكا بنفس التوقيت.

ترتيب فرق المقدمة

1- بيراميدز: 20 نقطة

2- الأهلي: 19 نقطة

3- الزمالك: 17 نقطة

4- سيراميكا: 16 نقطة

5- المصري البورسعيدي:15 نقطة