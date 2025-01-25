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أحمد جودة - القاهرة -

أكد تقرير صحفي إسباني أن نادي ​برشلونة​ قريب من تجديد عقد لاعبه ​جافي​، الذي ينتهي في 2026. المفاوضات بين النادي واللاعب بدأت منذ عدة أشهر وتقدمت بشكل بطيء، لكن لا تزال بعض التفاصيل الصغيرة بحاجة للتنظيم. جافي، البالغ من العمر 20 عامًا، يعد لاعبًا أساسيًا في خط وسط الفريق.

برشلونة يقترب من تجديد عقد جافي



وساهم تحسن الوضع المالي في النادي الكتالوني، بفضل العمليات الأخيرة التي نفذها رئيس البارسا ​خوان لابورتا​، في تسريع التجديدات، حيث أصبح بإمكان ​البلوجرانا​، أن يقيم اللاعبين بشكل أفضل من الناحية الاقتصادية.