في ثالث محطاتها بمحافظة الشرقية.. قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن تفتتح وحدة عناية القلب بمستشفي الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يناير 2025 11:37 مساءً -

افتتحت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، في ثالث محطات زيارتها لمحافظة الشرقية، وحدة عناية القلب على أعلى مستوي طبي، في مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، وذلك ضمن الجولات التنظيمية التي يعتزم الحزب القيام بها في مختلف المحافظات، لتقديم مبادرات خدمية وتنموية، استمرارًا لدور الحزب الخدمي والمجتمعي.

جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، النائب إيهاب العمدة، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد ماهر، الأمين العام المساعد للحزب والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، والنائب إيهاب الطماوي، أمين الشؤون البرلمانية المركزي للحزب, بالإضافة إلى أمناء عدد من الأمانات النوعية وأعضاء الأمانة المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

ويحتوي على 8 غرف عناية مركزة منفصلة، تضم أسرة (5حركات)، فضلا عن 8 وحدات لمخارج الأكسجين، وعدد 8 أجهزة تكييف، بالإضافة إلى ترميم البنية التحتية بشكل متكامل، بما يخدم المنظومة الصحية بالمستشفى والمحافظة.

وكانت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، افتتحت في أولى محطات زيارة محافظة الشرقية، جناح العناية المركزة كاملة، ويحتوي علي 24 سرير عناية مركزة بكافة مستلزماته، و30 وحدة حضانة أطفال و8 أسرة إذابة جلطات، فضلا عن ملحقات أخري، وذلك في إطار الخدمة الصحية بالمحافظة، حيث كان في استقبالهم النائب محمد سليم أمين الحزب بالمحافظة والسادة نواب الحزب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات الحزب وكوادره بأمانة منيا القمح.