نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جراديشار قد يشارك أساسيًا مع الأهلي أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مواجهة الأهلي ضد بيراميدز في غاية الأهمية بالنسبة للفريقين، مشيرًا إلى أن الأجواء مشدودة للغاية داخل القلعة الحمراء، وهو يدل على صعوبة وقوة الخصم الذي يضم لاعبين مميزين وجهاز فني مميز.

جراديشار قد يشارك أساسيًا مع الأهلي أمام بيراميدز

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "الأهلي سيدخل اللقاء مدعومًا بالصفقتين الجديدتين مصطفى العش ونيجك جراديشار، والأخير قريب من المشاركة وقد يخوض اللقاء أساسيًا".

وأضاف: "محمود الخطيب رئيس النادي عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين، ودائما يكون حديث رئيس الأهلي هامًا للغاية في المواجهات الصعبة، خصوصا أن النتائج ليست جيدة مؤخرًا، والمرحلة الحالية صعبة، وهو يسعى لخلق دوافع خاصة للاعبين من أجل تحقيق نتيجة جيدة".

وواصل: "أتمنى أن يظهر محمود البنا بمستوى جيد خلال لقاء الغد".