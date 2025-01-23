أهم صفقات النادى الأهلي المحتملة في يناير

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 11:29 مساءً - يواصل النادي الأهلي استعداداته لمواجهة التحديات المقبلة، وعلى رأسها بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مايو القادم.

ويرغب مارسيل كولر لتدعيم أكثر من مركز خلال الفترة الجارية ، أبرزهم مركز المدافع والمهاجم الصريح والجناحين، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية في مايو القادم.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بأكثر من صفقة أجنبية خلال يناير الجاري، خاصة مع غياب عدد كبير من اللاعبين عن الفريق بسبب الإصابات، يأتي في مقدمتهم رضا سليم وعلي معلول وطاهر محمد طاهر وأشرف داري وكريم فؤاد ويحيى عطية الله، بجانب رحيل كهربا وبيرسي تاو.

ونجح الأهلي في التعاقد مع حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري ، لمدة 45 يوم فقط للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في مايو القادم 2025.

العش يقترب

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع مصطفى العش مدافع زد اف سي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور بنية البيع النهائي ، لتدعبم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التوصل لاتفاق نهائي على ضم اللاعب مع مسئولي زد .

وعلم اليوم السابع أن مصطفى العش يتواجد في النادي الأهلي حاليا لإتمام إجراءات انتقاله إلى النادي الأهلي قبل الاعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة ، بعد إنهاء إجراءات الصفقة مع مسئولي زد.

جراديشار يصل

تداول مواقع التواصل الإجتماعي السويشيال ميديا صوراً من حساب منسوب للسلوفيني نيجك جراديشار مهاجم نادي فيهرفار المجري خلال تواجده في المطار تزامناً مع إقتراب وصوله للقاهرة للنادي الأهلي خلال الساعات المقبلة للإنتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .

وأنهت إدارة الأهلي جميع إجراءات التعاقد مع اللاعب خلال الأيام الماضية، كما تم الإنتهاء من جميع التفاصيل المالية مع النادي المجري خلال المفاوضات التي أسفرت عن حصول الأهلي على توقيع اللاعب وموافقة ناديه المجري بإتمام الصفقة مقابل مليون و100 ألف دولار يدفعها النادي الأهلي على دُفعتين ، فيما سيحصل اللاعب السلوفيني على قرابة الـ800 ألف دولار في الموسم.

إيفرتون مطلوب

ويضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات النهائية على صفقة البرازيلي إيفرتون دا سيلفا لاعب نادي أوسترافا التشيكي الذي باب قاب قوسين أو أدنى من الإنتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية على خلفية تقارب وجهات النظر بين الأهلي والنادي التشيكي خلال الأيام الماضية، كما رحّب اللاعب البرازيلي بالانتقال للقلعة الحمراء.

ويُعد إيفرتون أحد أبرز اللاعبين الأجانب المُرشحين للانتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خاصة بعد قناعة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر وإدارة النادي بقدرات اللاعب.

وشهدت الأيام الماضية تقاربا واضحا بين الأهلي واللاعب حول إتمام الصفقة، كما اتفق مسئولو القلعة الحمراء مع نظرائهم في النادي التشيكي حول جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة التي يأتي في مقدمتها ضم اللاعب مقابل مليوني دولار أي ما يقرب من 100 مليون جنيه مصري ، للنادي التشيكي بخلاف حصول إيفرتون على مليون و100 ألف دولار في الموسم الواحد وسيتم التوقيع لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري.