مانشستر يونايتد يحقق فوز صعب على رينجيرز بثنائية في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بتادي مانشستر يونايتد الانجليزي في تحقيق فوزا صعبا على نظيره رينجرز بهدفين مفابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وانطلقت مباراة مانشستر يونايتد ضد رينجرز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد رينجرز

بدأت صافرة الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد رينجرز، بسجال على الكرة بين الفريقين، وسط هدوء نسبي في المباراة.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد رينجرز، بالتعادل السلبي.

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل اللاعب جاك بوتلاند نجم فريق رينجرز هدف ذاتي لصالح فريق مانشستر يونايتد، عند الدقيقة 52.

وسدد جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد كرة قوية عند الدقيقة 61 ولكنها ارتطمت بالقائم.

وأدرك اللاعب سيريل ديسيرس هدف التعادل لصالح رينجرز، في الدقيقة 89 من الشوط الثاني بعد تسديدة قوية.

وسجل في الدقيقة 90+2 من الوقت بدل الضائع برونو فيرنانديز الهدف الثاني لصالح فريق مانشستر يونايتد

