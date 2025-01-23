بنية البيع.. الأهلي ينهي صفقة مصطفى العش إعارة 6 شهور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 10:31 مساءً - أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع مصطفى العش مدافع زد اف سي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور بنية البيع النهائي ، لتدعبم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التوصل لاتفاق نهائي على ضم اللاعب مع مسئولي زد .

وعلم اليوم السابع أن مصطفى العش يتواجد في النادي الأهلي حاليا لإتمام إجراءات انتقاله إلى النادي الأهلي قبل الاعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة ، بعد إنهاء إجراءات الصفقة مع مسئولي زد.

وكشف مصدر أن مسئولي النادى الاهلى تفاوضوا مع نظراؤهم في زد للحصول على خدمات مصطفى العش مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة.

وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه بالفعل تم الحديث بين مسئولي الاهلى و زد للحصول على خدمات مصطفى العش لدعم خط دفاع الأحمر.

وكان زد قد اصدر بيان رسمي أعلن فيه عدم بيع اللاعب مصطفي العش وسيتم الاختيار خلال ساعات بين عروض الإعارة المقدمة للاعب، وجاء بيان نادي زد كالتالي .. " بعد تلقي عدة عروض للاعبنا مصطفى العش، قرار الإدارة النهائي أن اللاعب ليس للبيع والاختيار خلال ساعات بين عروض الإعارة المقدمة للاعب".