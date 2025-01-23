الرياضة

عبدالخالق: مواجهة الأهلي وبيراميدز في مصلحة الزمالك

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عبدالخالق: مواجهة الأهلي وبيراميدز في مصلحة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب إبراهيم عبدالخالق، نجم نادي الزمالك السابق، عن حزنه بعد خسارة الفريق الأبيض أمام مودرن سبورت بهدف دون رد.

وقال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "بكل تأكيد خسارة اليوم أمام مودرن مخيبة لآمال الجماهير وكنت متوقع الهزيمة أو التعادل، والفوز كان سيضعنا على صدارة جدول ترتيب بعد هدية المنافس".

وأضاف: "لاعبو الزمالك لم يستغلوا الفرصة التي جاءت لهم على طبق من ذهب، ويجب عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية في المباراة المقبلة، ومواجهة الأهلي وبيراميدز ستكون في مصلحة الزمالك".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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