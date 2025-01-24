نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في حسم أولى صفقات الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم خط دفاع الفريق.

الأهلي يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي

وأنهى النادي الأهلي، اتفاقه مع نادي زد بشكل رسمي، بضم مصطفى العش مدافع الفريق، لتدعيم خط دفاع الفريق خلال الموسم الجاري.

وشهدت الصفقة انتقال العش إلى صفوف النادي الأهلي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، دون وجود أحقية للشراء.

من ناحية أخرى، يواصل الفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، استعداداته لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.