نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد رينجرز في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بتادي مانشستر يونايتد الانجليزي الفوز على نظيره رينجرز بهدفين مفابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد رينجرز في الدوري الاوروبي

أحرز اللاعب جاك بوتلاند نجم فريق رينجرز هدف ذاتي لصالح فريق مانشستر يونايتد، عند الدقيقة 52.

وأدرك اللاعب سيريل ديسيرس هدف التعادل لصالح رينجرز، في الدقيقة 89 من الشوط الثاني بعد تسديدة قوية.

ثم تمكن في الدقيقة 90+2 من الوقت بدل الضائع برونو فيرنانديز من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريق مانشستر يونايتد