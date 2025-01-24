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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث نينوس توم المدير الرياضي لنادي اساريسكا السويدي، عن انتقال عمر مرموش إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

المدير الرياضي لـ اساريسكا السويدي: طريقة لعب عمر مرموش تشبه الظاهرة رونالدو.. وتوقعنا نجاحه في أوروبا

وقال نينوس توم المدير الرياضي لنادي اساريسكا السويدي في حواره مع ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "كل قصة عظيمة تبدأ من مكان ما، وقصة اليوم هي عن اللاعب عمر مرموش والتي بدأت في مصر، تلك الدولة التي نسعى لتحقيق تواصل جيد معاها لأننا نعلم أنها تمتلك لاعبين جيدين ونريد الحصول على الأفضل من بينهم.

وأضاف: "في يوم ما تم إرسال إلينا فيديوهات عن ثلاثة لاعبين مختلفين من مصر وكان من ضمنهم لاعب مميز جدا وهو عمر مرموش، وبعدما رأيناه بمصر تنبأنا له بمشوار جيد في عالم كرة القدم، وبعدما أرسلنا له دعوة للمجئ إلينا وإقامة معايشة معنا هنا في نادينا السويدي، بدأنا حلمنا سويا أنه في يوم من الأيام سيصبح الفتى الذهبي في الدوريات الأوروبية الكبرى".

وأكمل: "لقد جاء الفتى عمر مرموش بعد دعوتنا له إلى السويد، وما رايناه في ملخص لقطاته اردنا ان نراه هنا على مباشرة على أرض الملعب وكان افضل بكثير من الملخصات التي رايناها من قبل فكان يتمتع بالسرعة وطريقة جريه تشبه إلى حد كبير طريقة رونالدو البرازيلي".

وأردف: "من يستطيع اللعب ضد هذا اللاعب، إنه قادر على التسديد من اي مكان كما يتمتع بالسرعة والذكاء فهو يجذب الانظار اليه دائما".

واختتم حديثه قائلًا: "بدأ عمر مرموش هنا واستمرت رحلته بعد تسع سنوات في مانشستر سيتي للعب مع نجم اخر الفايكنج، النرويجي، هالاند".