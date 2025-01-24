يسرا اللوزي: الحزن ساعدني على تقمص شخصيتي "في السراب"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن كواليس مشاركتها في مسلسل "سراب"، موضحة أن هذه التجربة كانت من أصعب المحطات في حياتها المهنية.

وأشارت في صريحات صحفية، إلى أن والدتها تعرضت لأزمة صحية خطيرة خلال فترة التحضير للمسلسل، انتهت بوفاتها، وهو ما شكل صدمة كبيرة لها وأثر بشدة على حالتها النفسية.

وأكدت أنها فكرت جديًا في الاعتذار عن العمل بسبب حالتها النفسية السيئة، لكن شعورها بالحزن الشديد انعكس بشكل إيجابي على أدائها في المسلسل. حيث ساعدتها ملامحها الحزينة بالفعل في تقمص شخصية "ملك" التي تؤديها، وهو ما أضاف مصداقية لأدائها.

كما تحدثت يسرا عن تجربتها الأولى في العمل مع الفنان خالد النبوي، مشيرة إلى أنها تفاجأت بشخصيته الحقيقية. ورغم أنه يجسد في المسلسل شخصية وصفتها بـ "السخيفة للغاية"، إلا أنه كان يبث أجواء مرحة في الكواليس من خلال المزاح والحكايات الطريفة.

وذكرت أنه شاركها بعض الذكريات المؤثرة عن علاقته بالمخرج الراحل يوسف شاهين، ما أضفى أبعادًا خاصة على تجربتها معه.

أما عن أسباب موافقتها على المشاركة في المسلسل، أوضحت اللوزي أن أكثر ما جذبها هو أسلوب كتابة السيناريو الذي وصفته بـ "الغريب والمختلف"، رغم أنه أربكها في البداية وتركها في حالة من الحيرة. لكنها سرعان ما أدركت عمق النص وفرادته، مما جعلها تقبل العمل بحماس رغم آلامها النفسية.

وأضافت أن شخصية "ملك" التي قدمتها في المسلسل بعيدة تمامًا عن شخصيتها الحقيقية، وهو ما زاد من حماستها لأداء هذا الدور المختلف.