مي الغيطي تتصدر تريند جوجل بعد تعرضها للتهديد من فرد أمن طلب الزواج منها

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة الشابة مي الغيطي، ابنة الإعلامي والكاتب محمد الغيطي، قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث "جوجل"، بعد تعرضها لواقعة غريبة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد قام أحد أفراد الأمن في الكمبوند الذي يقطن به والدها بطلب الزواج منها، مهددًا بإيذائها في حال رفضت طلبه، ما دفع والدها إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة.

تفاصيل الواقعة

حسب المصادر، فإن فرد الأمن حاول مرارًا التودد إلى مي الغيطي، لكنه لم يلقَ أي استجابة منها، ومع إعلانها خطوبتها قبل أسابيع قليلة، زادت تصرفاته المريبة حتى وصلت إلى حد تهديدها بالأذى إن لم توافق على الزواج منه.

هذه التصرفات دفعت والدها الإعلامي محمد الغيطي إلى التقدم ببلاغ رسمي لقسم شرطة أول أكتوبر، مطالبًا بحماية ابنته من أي خطر محتمل.

وبعد استصدار إذن من النيابة، قامت الجهات الأمنية بإلقاء القبض على المتهم، حيث يجري التحقيق معه حاليًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

تفاعل الجمهور

انتشر الخبر سريعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثار حالة من الغضب والاستنكار، حيث عبر العديد من المتابعين عن تضامنهم مع مي الغيطي، مطالبين بضرورة تشديد القوانين ضد مثل هذه التصرفات، التي تعرض المشاهير والفنانين، خاصة النساء، إلى تهديدات ومضايقات قد تصل إلى مرحلة الخطر.

كما استعاد البعض مواقف مشابهة تعرضت لها فنانات أخريات، مطالبين بضرورة وضع قوانين أكثر صرامة لحماية الشخصيات العامة من التهديدات والملاحقات غير القانونية.

إعلان خطوبتها قبل أسابيع

الواقعة تأتي بعد فترة وجيزة من إعلان مي الغيطي خطوبتها على صديقها المقرب أندرياس كولن، وهو شاب من خارج الوسط الفني، تعرفت عليه أثناء دراستها في إحدى الجامعات بالخارج. وقد شاركت جمهورها هذه الأخبار السعيدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث لاقت تهنئة واسعة من زملائها في الوسط الفني ومتابعيها.

نبذة عن مي الغيطي

من مواليد 8 ديسمبر 1998.ابنة الإعلامي والكاتب محمد الغيطي، وشقيقة الفنانة ميار الغيطي.بدأت مشوارها الفني منذ طفولتها، وكان أول ظهور لها عام 2008 في مسلسل "بنت من الزمن ده"، شاركت في عدة أفلام بارزة مثل "كابتن هيما"، "الجزيرة 2"، و"اشتباك"، حققت شهرة واسعة من خلال دورها في مسلسل "القاصرات" عام 2013، حيث جسدت شخصية "بياضة"، تألقت في العديد من الأعمال الدرامية مثل "جراند أوتيل"، "أستاذ ورئيس قسم"، و"لا تطفئ الشمس".ظهرت في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل "مسار إجباري"، آخر أعمالها السينمائية كان فيلم "شوجر دادي" عام 2023.

النيابة تواصل التحقيقات

في الوقت الحالي، تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة، وسط مطالبات بضرورة توقيع عقوبة مشددة بحقه. وتعد هذه الحادثة بمثابة جرس إنذار حول تكرار مثل هذه التهديدات التي تواجهها بعض الفنانات والشخصيات العامة، ما يدعو إلى تعزيز القوانين لحماية خصوصيتهم وسلامتهم.

مي الغيطي لم تصدر أي تعليق رسمي على الواقعة حتى الآن، لكنها تواصل حياتها الفنية والشخصية بشكل طبيعي، فيما يترقب جمهورها أي مستجدات حول القضية.