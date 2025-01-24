نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري (9)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الخميس، منافسات المرحلة التاسعة من الدوري المصري بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…
فاركو × الأهلي 1-1
مودرن سبورت × الزمالك1-0
زد أف سي × بيراميدز 0-1
غزل المحلة × حرس الحدود 0-1
الجونة × البنك الأهلي 1-2
الإسماعيلي × سموحة 1-0
إنبي × طلائع الجيش 0-1
سيراميكا × الاتحاد السكندري 1-1
بتروجيت × المصري البورسعيدي 2-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (9)
1- بيراميدز: 20 نقطة
2- الأهلي: 19 نقطة
3- الزمالك: 17 نقطة
4- سيراميكا: 16 نقطة
5- المصري البورسعيدي: 15 نقطة