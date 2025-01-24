الدوري المصري (9)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الخميس، منافسات المرحلة التاسعة من الدوري المصري بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

فاركو × الأهلي 1-1

مودرن سبورت × الزمالك1-0

زد أف سي × بيراميدز 0-1

غزل المحلة × حرس الحدود 0-1

الجونة × البنك الأهلي 1-2

الإسماعيلي × سموحة 1-0

إنبي × طلائع الجيش 0-1

سيراميكا × الاتحاد السكندري 1-1

بتروجيت × المصري البورسعيدي 2-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (9)

1- بيراميدز: 20 نقطة

2- الأهلي: 19 نقطة

3- الزمالك: 17 نقطة

4- سيراميكا: 16 نقطة

5- المصري البورسعيدي: 15 نقطة