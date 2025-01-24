انت الأن تتابع خبر “أقوى وصفة سحرية لتبيض الوجه واليدين والقدمين..!! وإزالة سواد الشمس والقضاء على حب الشباب والهالات السوداء وتوحيد لون الجسم! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تتعرض الأيدي للعديد من العوامل التي تؤثر على لونها الطبيعي ونعومتها، مثل الغبار والشوائب الموجودة في الهواء، والمنظفات الكيميائية، بالإضافة إلى الحروق والتصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس لذلك، توجد العديد من الطرق لتفتيح اليدين، وتفتيح مفاصل اليد، وعلاج سواد المفاصل والأصابع، وكذلك معالجة تغير لون اليدين بسبب الشمس.

خليط ماء الورد لتفتيح اليدين والقدمين

المكونات:

ربع كوب من ماء الورد

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين

ملعقة من جل الصبار

طريقة التحضير

امزجي هذه المكونات جيدًا للحصول على خليط ناعم وسهل التطبيق على المناطق الداكنة قومي بفرك يديك أو قدميك بهذا الخليط يوميًا قبل النوم، ثم اغسليها بالماء الفاتر بعد خمس دقائق للحصول على أفضل النتائج، يفضل استخدام هذه الخلطة بشكل منتظم لعلاج اسمرار اليدين والقدمين.

زيت جنين القمح لتفتيح اليدين

المكونات:

علبة جليسرين

علبة فازلين

علبة كريم جليسوليد

ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح

عصير نصف ليمونة

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات جيدا افركي يديك بهذا الخليط يوميا قبل النوم، وستلاحظين اختفاء البقع الداكنة تدريجيًا، كما ستصبح يديك أكثر نعومة وأفتح لونا يمكن تكرار هذه الوصفة بانتظام لتحقيق أفضل النتائج.

عصير البطاطس بالليمون

المكونات:

عصير البطاطس

عصير الليمون

طريقة التحضير