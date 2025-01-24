«والله وعملوها الرجالة».. منتخب مصر يخطف سلوفينيا بفوز مهم في بطولة العالم لليد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يناير 2025 09:33 مساءً -

حقق المنتخب المصري الأول للرجال لكرة اليد الفوز على نظيره منتخب سلوفينيا بنتيجة "26-25" ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

وقد انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر على نظيره سلوفينيا بنتيجة "16-14" في المباراة التي أقيمت على صالة زغرب أرينا في كرواتيا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الرأس الأخضر بعد غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الرئيسي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز في المباراة المقبلة على الرأس الأخضر من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

ونقلت قنوات أون تايم سبورتس مباراة منتخب مصر وأيسلندا، حيث حصلت أون تايم على حقوق بث البطولة بالكامل بما في ذلك جميع مباريات منتخب مصر، في خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الجماهير المصرية لمشاهدة ومتابعة مباريات المنتخب لحظة بلحظة ودعمه في مواجهاته الحاسمة المقبلة.

وتلقى المنتخب المصري الهزيمة من نظيره أيسلندا بنتيجة "27-24" في أولى مباريات الدور الرئيسي.

ويضم الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد 24 منتخبًا يتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي والذي تضم كلًا من: "مصر، كرواتيا، الأرجنتين، سلوفينيا، أيسلندا، والرأس الأخضر".