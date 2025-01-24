هل انفصلت نانسي عجرم عن فادي الهاشم؟ تغريدة تُشعل الجدل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 02:52 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أثارت تغريدة غامضة نشرتها النجمة اللبنانية نانسي عجرم عبر حسابها على منصة “X” (تويتر سابقًا) موجة من الشائعات والتكهنات حول انفصالها عن زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم. سرعان ما انتشرت الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقلت بعض المصادر “المقربة” أنباء عن وقوع الطلاق “وديًا” وقرب إصدار بيان رسمي من الطرفين. فما حقيقة الأمر؟ وهل هذه مجرد شائعات عابرة أم أن هناك ما يدعو للقلق؟ هذا ما سنتناوله في هذا المقال.

نشرت نانسي عجرم تغريدة مقتضبة جاء فيها: “عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد. هذه سنّة الحياة.” هذه الكلمات، التي بدت للبعض وكأنها تلميح إلى نهاية مرحلة وبداية أخرى، أثارت فضول الجمهور وأشعلت فتيل الشائعات حول انفصالها عن زوجها.

بعد نشر التغريدة، بدأت التعليقات والتكهنات تنتشر كالنار في الهشيم عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. وتناقل المستخدمون أخبارًا نقلاً عن “مصادر مقربة” تفيد بوقوع الطلاق بالتراضي بين نانسي وفادي، وأن بيانًا صحفيًا سيصدر قريبًا لتوضيح الأمر. كما تداولت بعض الصفحات الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي صيغة متوقعة للبيان، تتضمن تأكيد الطرفين على الاحترام المتبادل واستمرار العلاقة الطيبة بينهما من أجل بناتهما.

تنوعت ردود فعل الجمهور بين مصدق للشائعات ومتشكك فيها. عبر البعض عن حزنهم من احتمال وقوع الانفصال، بينما دعا آخرون إلى التريث وعدم تصديق أي أخبار قبل صدور بيان رسمي من نانسي أو فادي. كما تساءل البعض عن سبب صمت نانسي وعدم نفيها للشائعات حتى الآن.