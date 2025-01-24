جريمة مروعة في الأردن: سيدة تحرق زوجها

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 08:56 مساءً - في واقعة صادمة، قامت سيدة بإشعال النار في زوجها باستخدام مادة الكاز وسجائر في منطقة الكمالية بالأردن، وذلك بعد نشوب خلاف بينهما، مما دفعها إلى ارتكاب هذه الجريمة البشعة.

وذكر شهود عيان أن السيدة استغلت فرصة وجودهما معًا في المنزل وأشعلت النار في زوجها باستخدام السجائر والمواد القابلة للاشتعال.

حاول الزوج الهرب من النيران التي بدأت تلتهم جسده، قبل أن تتمكن فرق الطوارئ من الوصول إلى الموقع وإخماد الحريق.

نُقل الزوج إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث يعاني من حروق شديدة في معظم أنحاء جسده، وهو الآن يتلقى العلاج تحت إشراف فريق من الأطباء المتخصصين.

من جهته، أكد اختصاصي الطب الشرعي أن الحالة الصحية للزوج تتطلب متابعة دقيقة، مشيرًا إلى أن الإصابات التي تعرض لها قد تكون طويلة الأمد وتحتاج إلى فترة علاج مكثفة.

وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادثة نتجت عن خلافات شخصية بين الزوجين، لكن سيتم تأكيد التفاصيل خلال سير التحقيقات.

تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها في هذه الحادثة المأساوية، حيث تم القبض على السيدة المتهمة ونقلها إلى قسم الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.