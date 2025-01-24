ارتجاع المريء الصامت: دليل شامل للأعراض والأسباب والعلاج

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 09:56 مساءً - هل تعاني من أعراض غريبة مثل التهاب الحلق المستمر أو السعال الجاف دون سبب واضح؟ قد تكون مصابًا بارتجاع المريء الصامت، وهي حالة صحية شائعة لا تظهر أعراضها التقليدية مثل حرقة المعدة. في هذا المقال، سنتعرف على ارتجاع المريء الصامت بالتفصيل، بدءًا من أسبابه وأعراضه وصولًا إلى طرق علاجه والوقاية منه.

ما هو ارتجاع المريء الصامت؟

ارتجاع المريء الصامت هو حالة تحدث عندما يعود حمض المعدة إلى المريء دون الشعور بالأعراض النموذجية لارتجاع المريء مثل حرقة المعدة. على الرغم من عدم وجود أعراض واضحة، إلا أن هذا الحمض يمكن أن يسبب تهيجًا وتلفًا في بطانة المريء.

أسباب ارتجاع المريء الصامت:

ضعف العضلة العاصرة للمريء: هذه العضلة تعمل كصمام يمنع عودة الحمض إلى المريء، وعندما تكون ضعيفة فإنها تسمح بمرور الحمض.

انخفاض ضغط المريء: يمكن أن يؤدي انخفاض الضغط في المريء إلى ارتجاع الحمض.

التهاب المريء: الالتهاب المزمن في المريء يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بارتجاع المريء الصامت.

السمنة: زيادة الوزن تزيد الضغط على البطن ويمكن أن تساهم في ارتجاع الحمض.

النظام الغذائي: تناول الأطعمة الحمضية والدهنية والكافيين يمكن أن يزيد من إنتاج الحمض ويهيج المريء.

العادات اليومية: التدخين والسعال المزمن يمكن أن يزيدا من خطر الإصابة.

أعراض ارتجاع المريء الصامت:

التهاب الحلق المستمر

السعال الجاف

بحة في الصوت

صعوبة في البلع

ألم في الصدر

خسارة الوزن

فقدان الشهية

النزيف من المريء

تشخيص ارتجاع المريء الصامت:

يتم تشخيص ارتجاع المريء الصامت من خلال عدة طرق، بما في ذلك:

فحص الأشعة السينية: للكشف عن أي تغيرات في هيكل المريء.

منظار المريء: لفحص بطانة المريء مباشرة.

قياس الضغط في المريء: لتقييم قوة العضلة العاصرة.

قياس الحمض في المريء: لقياس كمية الحمض المتدفقة إلى المريء.

علاج ارتجاع المريء الصامت:

تغييرات في نمط الحياة:

تناول وجبات صغيرة ومتكررة.

تجنب الأطعمة الحمضية والدهنية والمشروبات الغازية والكافيين.

رفع رأس السرير عند النوم.

فقدان الوزن الزائد.

الإقلاع عن التدخين.

الأدوية:

مضادات الحموضة: لتحييد الحمض.

مثبطات مضخة البروتون: لتقليل إنتاج الحمض.

الجراحة: في الحالات الشديدة، قد تكون الجراحة ضرورية لتقوية العضلة العاصرة للمريء.

الوقاية من ارتجاع المريء الصامت:

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

تجنب الإفراط في تناول الكحول.