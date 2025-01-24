قبل خضوعه للكشف الطبي.. الأهلي يحصل على توقيع جراديشار 4 مواسم ونصف

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يناير 2025 02:29 مساءً - حصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع اللاعب السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأنهى الأهلي جميع الاتفاقات مع جراديشار وناديه المجري على مدار الأيام الماضية بعد مفاوضات مكثفة أسفرت عن توقيع اللاعب للأهلي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم يحصل خلالها اللاعب على 700 ألف دولار في الموسم بزيادة 100 ألف دولار في كل موسم ، ومن المقرر أن يحصل نادي فيهرفار المجري علي مليون و100 ألف دولار يدفعها الأهلي على دُفعتين.

ويخضع اللاعب السلوفيني للكشف الطبي بالقاهرة خلال الساعات المقبلة تمهيداً لإعلان التعاقد معه ثم قيده محلياً وأفريقياً لبدء رحلته مع القلعة الحمراء بشكل رسمي.

ويبلغ جراديشار من العمر 22 عاما ويلعب بالدوري المجري منذ فبراير 2024 ، وشارك مع فريقه منذ بداية الموسم الحالي في 22 مباراة وخلالها سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويحتل جراديشار المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري المجري برصيد 7 أهداف ، وسبق للاعب المشاركة في مباراة واحدة مع منتخب سلوفينيا الأول كانت ودية ضد أمريكا في يناير 2024 وسجل خلالها هدفا.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بأكثر من صفقة أجنبية خلال يناير الجاري، خاصة مع غياب عدد كبير من اللاعبين عن الفريق بسبب الإصابات، يأتي في مقدمتهم رضا سليم وعلي معلول وطاهر محمد طاهر وأشرف داري وكريم فؤاد ويحيى عطية الله، بجانب رحيل كهربا وبيرسي تاو.