نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوفيني نيج جراديسار يخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع السوفيني نيج جراديسار مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيرفيهار المجري، للكشف الطبي داخل النادي الأهلي، في الوقت الحالي تمهيدًا للتعاقد معه.

السوفيني نيج جراديسار يخضع للكشف الطبي

وكان جراديسار وصل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إلى القاهرة، بعدما نجح النادي الأهلي في إنهاء كل الاتفاقات مع ناديه.

ومن المقرر أن يطلع مسؤولو النادي الأهلي على نتيجة الكشف الطبي الخاصة باللاعب السلوفيني، على أن يخضع بعدها لجلسة تصوير استعدادًا للإعلان عن الصفقة.

ويأتي تعاقد الأهلي مع جراديسار، بعدما أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، إعجابه بقدراته الفنية ورغبته في ضمه لتعزيز خط هجومه.

ويسعى النادي الأهلي لتلبية مطالب المدير الفني، بالتعاقد مع صفقات قوية حتى يكون قادرًا على المنافسة لتحقيق البطولات المحلية والإفريقية، وتعزيز قائمته في نهائيات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة نظيره بيراميدز، مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.