انت الأن تتابع خبر طبقي خلطه خل التفاح لتنعيم الشعر لتنعمي بشعر ناعم وصحي من أول أستخدام والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يوجد فوائد عديدة لـ خلطه خل التفاح لتنعيم الشعر، حيث أنه مفيد تماماً بدون استخدام أي مواد كيماوية بجانبه، حيث أن الخل يعتبر من أفضل مطهرات الشعر ويحافظ على توازنه بسبب طبيعته الحمضية التي تجعله يعمل على إزالة الطبقة الجافة من فروة الرأس وبالتالي يقضي على قشرة الشعر المسئولة عن فطريات بصيلات الشعر، ويعمل على تنعيم الشعر بشكل كبير وتعزيز لمعانه ويكسبه مظهر صحي ورائع، كما أنه يعيد له التوازن الحمضي الهيدروجيني خاصته، تابعي معنا في المقال التالي بعد الخلطات المفيدة للشعر.

مكونات خلطه خل التفاح لتنعيم الشعر

كوب من المياه.

نصف كوب من خل التفاح.

شامبو لا يوجد به كبريتات.

طريقة استخدام خلطه خل التفاح لتنعيم الشعر

أولا اغسلي شعرك جيداً بالشامبو الذي لا يوجد به كبريتات.

اخلطي كوب المياه الذي لديك مع نصف كوب خل التفاح.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك بالخليط من جذوره حتى الأطراف واتركيه لمدة لا تقل عن دقيقتين ولا تزيد على ثلاث.

اشطفي شعرك بالماء جيداً ولاحظي نعومة شعرك ولمعانه.

خلطة أخرى من الخل لتنعيم الشعر

مكونات الخلطة

كوب من الماء.

زيت إكليل الجبل أو زيت الخزامي أو أي زيت عطري تحبينه.

ملعقتا شاي صغيرة من خل التفاح.

طريقة استخدام الخلطة