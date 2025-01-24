انت الأن تتابع خبر بدون الم.. وصفة النشا الجبارة لإزاله الشعر الزائد من الوجه والجسم كله وتبيض فوري للمناطق الغامقة من اول استعمال والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الشعر الزائد على سطح الجلد يعتبر من أكثر المشكلات التي ترغب في حلها الكثير من الفتيات والسيدات للتخلص من نموه المتزايد لذلك توجد بعض الحلول الآمنة لنزعه بكل سهولة، وفي نفس الوقت الحفاظ على نعومة الجلد وتقليل نمو الشعر بالتدريج، ونقدم فيما يلي أبرز تلك الوصفات الطبيعية التي لا غنى عن استخدامها للاستفادة من مزاياها المختلفة سواء لنزع الشعر أو ترطيب البشرة وتجديد خلاياها باستمرار.

وصفة النشا والليمون لإزالة الشعر

تعتبر تلك الوصفة من أفضل الوصفات الطبيعة التي يمكن من خلالها إزالة الشعر من الجسم بسرعة حيث يمكننا اتباع بعض الخطوات بعد توفير هذه المكونات البسيطة والتي تسهم في القضاء على الشعر وتقليل نموه بالتدريج وإليكم مكونات خلطة النشا والليمون لنزع الشعر من سطح الجسم،

والمكونات ستكون كما يلي:

ربع كوب من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

2 ملعقة من عصير الليمون.

2 ملعقة من مكون زيت زيتون.

طريقة التحضير

يمكنك تحضير هذه الخلطة الطبيعية بكل سهولة لنزع الشعر من سطح الجسم وذلك من خلال توفير المكونات واتباع الآتي لتحضير الوصفة واستخدامها:

يجب أن تقومي بخلط النشا مع عصير الليمون وزيت الزيتون جيدا.

بعد أن يتم تحضير هذا الخليط يمكنك أن تقومي باستخدامها على الفور.

بعد التحضير مباشرةً قومي بفرد كمية مناسبة من خليط النشا وعصير الليمون ثم ضعي هذا الخليط على سطح البشرة ربع ساعة ثم يتم فرك هذا الخليط من سطح البشرة وغسل الجلد جيدا وترطيبه بالقليل من زيت الزيتون.

وصفة الكركم لإزالة الشعر الزائد

خلطة الكركم الطبيعية المكونة من تلك المقادير تعد من أفضل خلطات نزع الشعر بسهولة ومن الممكن استخدام المكونات الآتية:

1 ملعقة من الكركم.

1 ملعقة من مرطب الفازلين.

ملعقة من مطحون الترمس.

ربع كوب من مكون ماء الورد.

خطوات التحضير