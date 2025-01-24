أصالة نصري تُعلن عن تفاصيل ألبومها الجديد وموعد إطلاقه في عيد الفطر

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 02:52 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

تستعد النجمة أصالة نصري لإطلاق ألبومها الغنائي الجديد الذي طال انتظاره، والذي كشفت عن تفاصيله مؤخرًا، مؤكدةً أنه سيكون باللهجة المصرية باستثناء أغنية واحدة باللهجة السورية، ومُعلنةً عن موعد إطلاقه بالتزامن مع حلول عيد الفطر.

أعلنت أصالة عبر مقطع فيديو نشرته شركة روتانا، أن الألبوم سيضم 15 أغنية، وهو رقم يحمل دلالة خاصة حيث يتوافق مع تاريخ ميلادها، ما يضفي عليه طابعًا شخصيًا مميزًا. كما أشارت إلى أن إحدى أغنيات الألبوم تحمل مكانة خاصة جدًا في قلبها، ما يزيد من ترقب الجمهور لسماعها.

حددت أصالة عيد الفطر المُقبل موعدًا لإطلاق الألبوم، مُشيرةً إلى أنه سيحمل العديد من المفاجآت التي ستنال إعجاب جمهورها.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إطلاق أصالة لأغنيتها الجديدة “ممنوع”، والتي كتبتها ولحنتها الفنانة غالية شاكر. وقد أهدت أصالة هذه الأغنية لجمهورها احتفالًا بفوزها بجائزة Joy Awards، مُعبرةً عن سعادتها بهذه الجائزة وتقديرها لدعم جمهورها. كما أوضحت أن الأغنية تمثل تجربة فنية جديدة بالنسبة لها، حيث غامرت بتقديم أداء مختلف عما اعتاده جمهورها