أمراض الكبد: دليل شامل لأعراضها وأسبابها وطرق الوقاية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 08:56 مساءً - الكبد عضو حيوي يؤدي العديد من الوظائف الحيوية في الجسم. ومع ذلك، فهو عرضة للإصابة بمجموعة متنوعة من الأمراض التي يمكن أن تؤثر على صحته ووظائفه. في هذا المقال، سنتناول أهم أمراض الكبد وأعراضها وأسبابها وكيفية الوقاية منها، وذلك استنادًا إلى أحدث الأبحاث التي أجرتها الجمعية الأمريكية لطب الكبد (AASLD).

أهم أمراض الكبد وأعراضها:

أمراض الكبد الالتهابية:

التهاب الكبد الوبائي: يسبب الحمى، التقيؤ، البراز الأسود، ألم البطن، التهاب الكاحلين.

التهاب الكبد الأوتوإيمني: يسبب ألم البطن، الحمى، التهاب المفاصل، التهاب العينين.

التهاب الكبد الكحولي: يسبب ألم البطن، اليرقان.

أمراض الكبد المزمنة:

السيروز: يسبب تورم البطن، ألم البطن، اليرقان، نزيف الأسنان والأنف.

تليف الكبد: يسبب ألم البطن، تورم البطن، اليرقان، فقدان الشهية.

سرطان الكبد: يسبب ألم البطن، خسارة الوزن، فقدان الشهية، اليرقان.

أمراض الكبد الوراثية:

مرض ويلسون: يسبب ألم البطن، اليرقان، فقدان الشهية، مشاكل في الحركة.

مرض هيمنكرومتوز: يسبب ألم البطن، اليرقان، فقدان الشهية، مشاكل في الجهاز التنفسي.

الالتهاب الكبد الأوتوإيمني الوراثي: يسبب ألم البطن، الحمى، التهاب المفاصل، التهاب العينين.

أعراض مشتركة لأمراض الكبد:

التعب والإرهاق

فقدان الشهية

الغثيان والقيء

ألم في البطن أو الكتف الأيمن

إسهال أو إمساك

برودة الأطراف

شحوب أو احمرار الجلد

خسارة الوزن غير المبررة

أسباب أمراض الكبد:

تتنوع أسباب أمراض الكبد وتشمل الفيروسات، الإفراط في شرب الكحول، السمنة، أمراض المناعة الذاتية، والعوامل الوراثية.

الوقاية من أمراض الكبد:

نظام غذائي صحي: اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

ممارسة الرياضة بانتظام: يساعد على الحفاظ على وزن صحي وتحسين صحة الكبد.

تجنب التدخين: التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد.

الحصول على قسط كاف من النوم: يساعد على تجديد خلايا الكبد.

فحص الكبد بانتظام: خاصة إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بأمراض الكبد.

تناول اللقاحات: تلقي لقاحات التهاب الكبد الوبائي A و B.

تجنب الأدوية الضارة: استشر طبيبك قبل تناول أي أدوية جديدة.

نصائح هامة:

إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة أعلاه، فاستشر طبيبك لتشخيص حالتك وعلاجها.

الكشف المبكر عن أمراض الكبد يزيد من فرص الشفاء.

اتبع نصائح الطبيب واتبع خطة العلاج الموصوفة لك بدقة.