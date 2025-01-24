انت الأن تتابع خبر ’’كنز رباني ثمين موجود في كل بيت’’.. عشبة بسيطة تنظف القولون من “البراز المتحجر” في دقائق معدودة دون الحاجة للطبيب!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر عشبة السنا من أقدم النباتات المعمرة التي تعود أصولها إلى الصين، حيث استخدمت منذ آلاف السنين في الطب الصيني التقليدي كملين طبيعي وتتميز باحتوائها على مركبات الجلوكوسيدات التي تساعد بشكل كبير في التخفيف من مشكلة الإمساك.

الفوائد الصحية لعشبة السنا

تليين البراز المتحجر

تساعد عشبة السنا الأمعاء الغليظة على امتصاص المزيد من الماء، مما يضيف حجمًا للبراز ويجعله أكثر ليونة هذا يساهم في تسهيل وسرعة حركة الأمعاء، مما يساعد الفضلات على المرور بسهولة.

علاج الإمساك

تحتوي أوراق عشبة السنا على مركبات الجليكوسيدات، التي تحفز تقلصات الأمعاء وتزيد من حركتها، ما يُسهم في التخلص من الفضلات خلال فترة قصيرة تتراوح بين 6 و12 ساعة فقط بعد تناولها.

تنظيف القولون

تستخدم عشبة السنا في الطب الصيني التقليدي لإزالة الحرارة والسموم المتراكمة في الأمعاء الغليظة، كما تساعد في التخلص من بقايا الطعام المتكتلة في المعدة لهذا السبب تُستخدم كمطهر طبيعي قبل عمليات تنظير أو جراحة القولون.

تخفيف عسر الهضم

تساهم عشبة السنا في تخفيف الأعراض المرتبطة بعسر الهضم، مثل حرقة المعدة والغثيان والتجشؤ المستمر كما تقلل من تراكم الغازات المزعجة، مما يخفف الانتفاخ.

دعم فقدان الوزن