انت الأن تتابع خبر بشرتك هترجع كأنها بشرة بيبي..!! طريقة وصفة لبان الدكر مع الفازلين لتفتيح البشرة هتخليكي ترجعي بنوتة من تاني..!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من السيدات من مشاكل البشرة مثل البقع الداكنة أو التصبغات التي تؤثر على جمال ونضارة الوجه، إذا كنتِ تبحثين عن طريقة طبيعية وآمنة لتفتيح بشرتك واستعادة نضارتها، فإن وصفة لبان الدكر مع الفازلين هي الحل المثالي، هذه الوصفة البسيطة لن تكلفك الكثير، وستوفر لكِ نتائج مذهلة تجعل بشرتك تبدو مشرقة وجميلة كأنكِ في شبابكِ من جديد.

فوائد لبان الدكر للبشرة

لبان الدكر يحتوي على العديد من الفوائد للبشرة بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للبكتيريا، حيث يعمل لبان الدكر على تفتيح البشرة وتقليل التصبغات والبقع الداكنة، كما يساعد في تجديد خلايا الجلد وتحفيز الدورة الدموية، مما يساهم في تجديد البشرة وجعلها تبدو أكثر شباباً وحيوية.

فوائد الفازلين للبشرة

الفازلين هو مرطب قوي يعزز من نعومة البشرة ويحافظ على رطوبتها، وعند استخدامه مع لبان الدكر، يساعد الفازلين على تغليف البشرة وحمايتها من الجفاف، كما يعزز تأثير لبان الدكر في تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

طريقة تحضير الوصفة

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من لبان الدكر (مطحون)

1 ملعقة صغيرة من الفازلين

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد

طريقة التحضير: