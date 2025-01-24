نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر أمام سلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار الجماهير المصرية إلى المباراة الهامة التي ستجمع بين منتخب مصر لكرة اليد ونظيره السلوفيني، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد، التي تُقام بتنظيم مشترك في الدنمارك والنرويج وكرواتيا.

تكتسب المباراة أهمية خاصة لمنتخب مصر، حيث تُعتبر مصيرية لتحديد موقف الفراعنة في الصراع على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي. يأتي ذلك بعد خسارة المنتخب المصري في المباراة السابقة أمام أيسلندا بنتيجة 24-27 في مستهل مباريات الدور الرئيسي، مما يجعل اللقاء أمام سلوفينيا فرصة لا بديل فيها عن الفوز.

موعد مباراة مصر ضد سلوفينيا

تُقام المباراة يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، داخل صالة أرينا زغرب المغطاة بالعاصمة الكرواتية زغرب، حيث يتطلع المنتخب المصري إلى تحقيق الانتصار ومواصلة مشواره في البطولة.

نتائج منتخب مصر في البطولة حتى الآن

نجح منتخب مصر في التأهل إلى الدور الرئيسي بعدما تصدر المجموعة الثامنة في الدور الأول، محققًا ثلاثة انتصارات متتالية على النحو التالي:

الفوز على الأرجنتين بنتيجة 39-25.

الانتصار على البحرين بنتيجة 35-24.

التغلب على كرواتيا مستضيف البطولة بنتيجة 28-24.

إلا أن المنتخب خسر مباراته الأولى في الدور الرئيسي أمام أيسلندا، ما زاد من أهمية لقاء سلوفينيا لتحديد موقفه في المجموعة.

ترتيب مجموعة مصر في الدور الرئيسي

حتى الآن، جاء ترتيب المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي كما يلي: