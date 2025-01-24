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أحمد جودة - القاهرة - نفى مسئولو ريال مدريد، وجود أي اهتمام، للحصول على خدمات نجم بايرن ميونخ، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ريال مدريد ينفي مفاوضاته مع كيميتش

وارتبط اسم جوشوا كيميتش نجم وسط البافاري، بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الأشهر الأخيرة، خاصة مع حاجة الملكي لبديل مناسب، لتعويض اعتزال توني كروس.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرحيل المتوقع للكرواتي لوكا مودريتش، يعزز فكرة تعاقد ريال مدريد مع لاعب جديد في خط الوسط.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن بعض المصادر داخل ريال مدريد، شددت على أن كيميتش خارج خطط الميرنجي المستقبلية.

ويرتبط جوشوا كيميتش، البالغ من العمر 29 عاما، بعقد مع بايرن ميونخ، حتى صيف 2025، ويحق له التفاوض والتوقيع لأي فريق، دون الرجوع للبافاري.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" قد أكدت في وقت سابق، أن برشلونة يستهدف ضم جوشوا كيميتش بالمجان في الصيف المقبل.