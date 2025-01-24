رئيس قبرص يمنح سامح شكري وزير الخارجية السابق وسام الصليب الأعظم لمكاريوس الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى السفير سامح شكري، وزير خارجية مصر السابق زيارة إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، بناء على دعوة من الحكومة القبرصية، وذلك بمناسبة منحه وسام الصليب الأعظم لمكاريوس الثالث، تقديرًا للجهود التي بذلها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مدار فترة توليه منصبه كوزير للخارجية.

وقام "نيكوس خريستودوليدس" رئيس جمهورية قبرص اليوم بتقليد وزير الخارجية السابق، وسام الصليب الأعظم لمكاريوس الثالث، وذلك في قصر الرئاسة القبرصي، وقد شملت مراسم تقليد الوزير سامح شكري، الوسام، لقاء مع الرئيس "خريستودوليدس"، أكد خلاله الرئيس القبرصي تقديره العميق لجهوده الدؤوبة التي بذلها لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، وتعزيزها في مختلف المجالات، وهو ما يعكس الروابط التاريخية التي تربط بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير سامح شكري، وزير خارجية مصر السابق، عن شكره للرئيس القبرصي وامتنانه للتقدير الذي منحته قبرص بتقليده وسام الصليب الأعظم لمكاريوس الثالث، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تجمع الدولتين والشعبين الشقيقين، متمنيًا المزيد من التقدم والازدهار للبلدين الصديقين.

هذا، وقد ألقى وزير خارجية مصر السابق، اليوم، محاضرة بالأكاديمية الدبلوماسية القبرصية، حضرها الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، وكافة أعضاء السلك الدبلوماسي القبرصي.

سامح شكري وزير الخارجية السابق

كما حضرها مجموعة من سفراء قبرص السابقين في مصر، تناولت التطور الذي شهدته العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص على كافة الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، كما تطرق سيادته للمستجدات التي تشهدها حاليًا منطقة الشرق الأوسط، ورؤية سيادته إزاءها.

