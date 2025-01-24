نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.. رحلة في عوالم الفكر والثقافة تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 ليؤكد مكانته كأحد أهم الأحداث الثقافية في العالم العربي، ووجهة بارزة لعشاق القراءة والمعرفة. ويُقام المعرض هذا العام في أرض المعارض، ويستمر على مدار 14 يومًا، ليجمع بين عبق الكتب وإبداع الكتّاب تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، مستحضرًا الدور الخالد للكلمة في صياغة الفكر الإنساني.

من خلال مشاركة واسعة تشمل 80 دولة، وفعاليات ثقافية وفنية متميزة، يُعد المعرض منصة حيوية تجمع القراء والمبدعين.

سلطنة عُمان ضيف الشرف

تستضيف الدورة الحالية سلطنة عُمان كضيف شرف للمعرض، حيث ستعرض أبرز ملامح ثقافتها وتراثها الغني من خلال جناحها المميز. ويعد اختيار عُمان دليلًا على العلاقة الثقافية الوثيقة بين البلدين، وتقديرًا للإسهامات العُمانية في المشهد الثقافي العربي.

أحمد مستجير شخصية المعرض

يسلط المعرض الضوء على المفكر والشاعر المصري الراحل أحمد مستجير، الذي ترك إرثًا فكريًا مميزًا جمع بين الأدب والعلم. ويكرَّم مستجير بوصفه نموذجًا يُحتذى به للاندماج بين العلوم الإنسانية والطبيعية، مما يُبرز قيمة الفكر المتكامل في إغناء التجربة البشرية.

مبادرة "مليون كتاب": تعزيز ثقافة القراءة

ضمن فعاليات المعرض، أطلقت وزارة الثقافة المصرية مبادرة "مليون كتاب"، بهدف التبرع بمليون كتاب في مختلف المجالات المعرفية لجميع الفئات العمرية. وتهدف المبادرة إلى دعم المؤسسات التعليمية والثقافية، ونشر الوعي وبناء الإنسان، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة المعرفة وترسيخ حب القراءة لدى الجمهور.

فعاليات متنوعة

يتضمن المعرض أكثر من 600 نشاط ثقافي وفني تشمل:

ندوات فكرية تناقش القضايا الثقافية والاجتماعية المعاصرة.

جلسات شعرية تجمع أبرز الشعراء والمبدعين.

عروض فنية وسينمائية تضيف طابعًا ترفيهيًا وتعزز التواصل الثقافي.

لقاءات مباشرة بين الكُتّاب والجمهور، مما يتيح للقراء فرصة التفاعل مع المبدعين.

منبر عالمي للثقافة

يُعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب منصة تجمع بين الثقافات المختلفة من 80 دولة، مما يعزز دوره كأحد أهم معارض الكتاب عالميًا. وبفضل التنوع الكبير في المشاركات والفعاليات، يُبرز المعرض أهمية الثقافة في تحقيق التفاهم بين الشعوب.