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"الأوقاف" و"الشباب" تنظمان ندوة بعنوان "القرآن الكريم منهج هداية" في معرض الكتاب

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  • "الأوقاف" و"الشباب" تنظمان ندوة بعنوان "القرآن الكريم منهج هداية" في معرض الكتاب 1/5
  • "الأوقاف" و"الشباب" تنظمان ندوة بعنوان "القرآن الكريم منهج هداية" في معرض الكتاب 2/5
  • "الأوقاف" و"الشباب" تنظمان ندوة بعنوان "القرآن الكريم منهج هداية" في معرض الكتاب 3/5
  • "الأوقاف" و"الشباب" تنظمان ندوة بعنوان "القرآن الكريم منهج هداية" في معرض الكتاب 4/5
  • "الأوقاف" و"الشباب" تنظمان ندوة بعنوان "القرآن الكريم منهج هداية" في معرض الكتاب 5/5

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أحمد جودة - القاهرة - أقامت وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ندوة تثقيفية لواعظات الوزارة بعنوان: "القرآن الكريم منهج هداية"، وذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين.

شهدت الندوة مشاركة الشيخ أيمن منصور، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، حيث أكد أن القرآن الكريم وصفه الله عز وجل بأوصاف عديدة، أبرزها أنه كتاب هداية، مستشهدًا بقوله تعالى: (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين)، وأوضح أن هداية القرآن تمتد لتشمل كل زمان ومجال دون تحديد.

وأوضحت الواعظة يمنى أبو النصر، خلال مشاركتها، أن القرآن الكريم يُعد منهج حياة شامل، حيث جاء أول نداء فيه موجهًا إلى الناس كافة، وأشارت إلى أن القرآن يطمئن القلوب ويقدم حلولًا لمختلف مشكلات الحياة.

واختتمت الفعالية بتكريم الطالبة جمانة محمود الشحات من قبل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تقديرًا لإجابتها الصحيحة على أحد الأسئلة المطروحة في نهاية الندوة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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